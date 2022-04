CSU-Verteidigungspolitiker: 'Ukraine braucht dringend schwere Waffen'

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland sollte sich nach Ansicht des verteidigungspolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Florian Hahn, für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine einsetzen. Die Rüstung sollte den ukrainischen Truppen allerdings vertraut sein. Realistischerweise sei jetzt nicht die Zeit dafür, die ukrainischen Soldaten an neuen Geräten auszubilden, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb sollte sich die Bundesregierung für die Lieferung von bereits genutzten Systemen an die Ukraine einsetzen und diese dann schnell bei unseren Verbündeten durch modernes Gerät ersetzen." Die Ukraine brauche dringend schwere Waffen, sagte Hahn.

Als schwere Waffen gelten etwa Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe oder Artilleriegeschütze. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich ausdrücklich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine für den Kampf gegen die russischen Angreifer ausgesprochen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zurückhaltend geäußert.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte der "Westdeutschen Zeitung": "Es ist immer eine Abwägung. Auf der einen Seite wissen wir, dass sich aus dem Selbstverteidigungsrecht der Charta der Vereinten Nationen ergibt, dass Länder ein angegriffenes Land unterstützen müssen. Auf der anderen Seite wollen wir nicht Kriegspartei werden."/jr/DP/stk