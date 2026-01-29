CSW Industrials Aktie
CSW INDUSTRIALS, INC. Q3 Income Declines
(RTTNews) - CSW INDUSTRIALS, INC. (CSW) announced a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $10.26 million, or $0.62 per share. This compares with $26.95 million, or $1.60 per share, last year.
Excluding items, CSW INDUSTRIALS, INC. reported adjusted earnings of $23.65 million or $1.42 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.3% to $232.99 million from $193.64 million last year.
CSW INDUSTRIALS, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.26 Mln. vs. $26.95 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $1.60 last year. -Revenue: $232.99 Mln vs. $193.64 Mln last year.
