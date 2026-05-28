CSW Industrials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CSW Industrials hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,08 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 309,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 230,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,38 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,08 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte CSW Industrials 878,30 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at