CSX: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, CSX (NASDAQ:CSX) announced a 30% increase in earnings per share over last year's adjusted result. Operational efficiency and steady volume growth continue to expand profit margins for long-term shareholders. Three things management said stand out.

Management reduced nonfuel operating expenses while moving more freight, expanding operating margin by over four percentage points. Better asset utilization across locomotives and lower reliance on external contractors helped offset broader inflation.

Tight truck capacity and elevated diesel prices are forcing shippers to move freight from highways to rail networks. CSX saw intermodal shipments -- freight moved in standardized containers using multiple transport modes -- reach an all-time peak.

Continue reading