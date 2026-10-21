CSX Aktie

CSX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865857 / ISIN: US1264081035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 22:36:24

CSX Q3 Profit Rise 52% On Revenue Growth

(RTTNews) - CSX Corp. (CSX) on Wednesday reported a 52 percent increase in third-quarter profit, reflecting higher revenue and operating income, as freight volumes strengthened across key markets.

Net earnings for the quarter rose to $1.05 billion, or $0.57 per share, from $694 million, or $0.37 per share, in the year-ago quarter.

Revenue increased 12 percent to $4.02 billion from $3.59 billion a year earlier, driven by higher fuel surcharge revenue as well as increased volume and pricing across merchandise, intermodal and coal.

Operating margin expanded to 39.1 percent from 30.3 percent.

Total volume increased 5 percent to 1.69 million units. Intermodal volume grew 7 percent, while merchandise volume rose 3 percent and coal volume increased 2 percent.

"CSX delivered strong earnings growth in the third quarter as disciplined execution helped us move more freight, for more customers, while maintaining our high standards for safety and service," said Steve Angel, president and chief executive officer.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CSX Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu CSX Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CSX Corp. 45,19 5,03% CSX Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen starten schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street startet leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen