CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
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23.04.2026 00:21:00
CSX says more businesses are shipping via rail to avoid surging fuel costs
Shares of CSX jumped after hours on Wednesday after the railroad giant raised its sales outlook for the year, as more businesses choose rail to save on fuel costs in the wake of the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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