CSX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CSX hat sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CSX 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,48 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at