CSX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CSX stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,94 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at