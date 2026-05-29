CT Developers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CT Developers hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CT Developers 0,150 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 482,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 4,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at