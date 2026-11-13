CT Developers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CT Developers hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,050 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 68,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at