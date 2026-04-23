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23.04.2026 06:31:29
CT Developers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CT Developers hat am 20.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
CT Developers hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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