CT Developers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CT Developers hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

CT Developers vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at