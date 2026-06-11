KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.06.2026 11:35:00
c't-Podcast: "Vertrauenswürdige KI ist ein Kategorienfehler"
Die Philosophin Dorothea Winter warnt davor, gesellschaftliche Probleme technisch zu lösen und erklärt, warum man KI-Systemen nicht vertrauen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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