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12.08.2026 06:31:29
CT Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CT Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,53 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units 0,430 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat CT Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 156,7 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units 149,8 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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