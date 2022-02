CT Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte Quartalsergebnisse

CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 16.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,443 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,093 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 129,5 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,64 CAD, nach 0,772 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat CT Real Estate Investment Trust Trust Units im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 514,54 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 502,35 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,48 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 513,68 Millionen CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at