CT Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,490 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CT Real Estate Investment Trust Trust Units 161,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at