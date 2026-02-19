19.02.2026 06:31:28

CT Real Estate Investment Trust Trust Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CT Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,80 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,570 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CT Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 152,9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units 145,4 Millionen CAD umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 604,25 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte CT Real Estate Investment Trust Trust Units einen Umsatz von 578,69 Millionen CAD eingefahren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
