CTC- Centro de Tecnologia Canavieira SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CTC- Centro de Tecnologia Canavieira SA hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 BRL je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,0 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 113,5 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,670 BRL, nach 0,550 BRL im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 470,58 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 422,65 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at