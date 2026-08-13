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13.08.2026 06:31:29
Ctci: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ctci hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Ctci mit einem Umsatz von insgesamt 20,52 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,18 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 15,14 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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