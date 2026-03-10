|
Ctci öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ctci hat am 09.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,14 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 TWD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 24,19 Milliarden TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,50 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Ctci hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,91 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,21 TWD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,41 Prozent auf 119,92 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 91,85 Milliarden TWD gelegen.
