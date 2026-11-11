Ctci präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ctci hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,830 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,85 Milliarden TWD, während im Vorjahreszeitraum 21,21 Milliarden TWD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at