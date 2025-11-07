Ctci präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ctci lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,97 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ctci 0,430 TWD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Ctci im vergangenen Quartal 21,21 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ctci 28,32 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at