Ctci stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ctci hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 TWD, nach -1,380 TWD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,27 Milliarden TWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,20 Milliarden TWD.

Redaktion finanzen.at