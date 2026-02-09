CTEK Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CTEK Registered lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,19 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,680 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 208,9 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 25,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 279,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,380 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren -0,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CTEK Registered im vergangenen Geschäftsjahr 831,60 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CTEK Registered 913,80 Millionen SEK umsetzen können.

