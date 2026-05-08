CTEK Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CTEK Registered hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 212,8 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 187,6 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at