CTEK Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CTEK Registered hat am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,05 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CTEK Registered -0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 179,1 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at