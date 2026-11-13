CTI Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CTI Engineering hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CTI Engineering im vergangenen Quartal 24,50 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CTI Engineering 22,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at