CTI Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CTI Engineering präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,09 JPY gegenüber 13,77 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,48 Milliarden JPY – ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CTI Engineering 21,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at