CTI Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CTI Engineering stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 163,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 140,18 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 31,98 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CTI Engineering 30,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at