Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
11.11.2026 22:45:02
CTO Realty: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, CTO Realty (NYSE:CTO) announced that it raised its full-year guidance after deploying $472 million into investments. For retail real estate investors, cash flow growth hinges on filling vacant spaces quickly and putting capital into high-yielding properties. The company's execution shows how active asset management turns vacant storefronts into durable rental income.
Three key takeaways from the call highlight its trajectory.
When major retail tenants close, landlords lose both rent and foot traffic. Management eliminated that drag by resolving all 11 vacated anchor spaces in its portfolio. It achieved a 70% cash-rent spread, which measures the percentage increase between previous and new lease rates.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
|
09.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Realty-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.11.26
|Ausblick: Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Realty von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
19.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Realty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Realty legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.26
|S&P 500-Papier Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.10.26
|S&P 500-Titel Realty-Aktie: So viel Verlust hätte eine Realty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|53,60
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.