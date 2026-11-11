Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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11.11.2026 22:45:02

CTO Realty: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, CTO Realty (NYSE:CTO) announced that it raised its full-year guidance after deploying $472 million into investments. For retail real estate investors, cash flow growth hinges on filling vacant spaces quickly and putting capital into high-yielding properties. The company's execution shows how active asset management turns vacant storefronts into durable rental income.

Three key takeaways from the call highlight its trajectory.

When major retail tenants close, landlords lose both rent and foot traffic. Management eliminated that drag by resolving all 11 vacated anchor spaces in its portfolio. It achieved a 70% cash-rent spread, which measures the percentage increase between previous and new lease rates.

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