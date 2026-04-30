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30.04.2026 06:31:29
CTO Realty Growth informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CTO Realty Growth lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 35,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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