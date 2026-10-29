CTO Realty Growth legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CTO Realty Growth hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 37,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at