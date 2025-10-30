CTO Realty Growth öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CTO Realty Growth präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,74 Prozent auf 37,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at