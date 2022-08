CTO Realty Growth verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CTO Realty Growth präsentierte in der am 29.07.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CTO Realty Growth einen Umsatz von 14,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at