CTO Realty Growth veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CTO Realty Growth hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,770 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,45 Prozent auf 43,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at