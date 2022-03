CTP BV Bearer and Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CTP BV Bearer and Registered ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CTP BV Bearer and Registered die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,507 EUR gegenüber 0,440 EUR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 363,05 Millionen EUR gegenüber 307,51 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,487 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 366,11 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at