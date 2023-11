CTP BV Bearer and Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CTP BV Bearer and Registered hat am 09.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig wurden 134,1 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CTP BV Bearer and Registered 116,7 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at