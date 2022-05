CTP BV Bearer and Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CTP BV Bearer and Registered lud am 18.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134,8 Millionen EUR – ein Plus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CTP BV Bearer and Registered 103,5 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at