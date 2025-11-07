CTP BV Bearer and Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CTP BV Bearer and Registered hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CTP BV Bearer and Registered 0,440 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 188,6 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 206,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at