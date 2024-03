CTP BV Bearer and Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CTP BV Bearer and Registered gab am 07.03.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,07 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 687,90 Millionen EUR gegenüber 596,41 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,726 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 607,79 Millionen EUR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at