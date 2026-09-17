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17.09.2026 06:31:29
Ctripcom International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ctripcom International hat am 16.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 402,58 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ctripcom International 553,45 ARS je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ctripcom International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 241,95 Milliarden ARS im Vergleich zu 2 357,21 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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