CTS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CTS hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 143,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at