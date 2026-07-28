CTS Corp Announces Increase In Q2 Income

(RTTNews) - CTS Corp (CTS) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $19.16 million, or $0.66 per share. This compares with $18.53 million, or $0.62 per share, last year.

Excluding items, CTS Corp reported adjusted earnings of $21.3 million or $0.74 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.0% to $144.78 million from $135.31 million last year.

CTS Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.16 Mln. vs. $18.53 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.62 last year. -Revenue: $144.78 Mln vs. $135.31 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.55 To $ 2.70 Full year revenue guidance: $ 565 M To $ 585 M