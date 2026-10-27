CTS Corporation Raises 2026 Guidance

(RTTNews) - CTS Corporation (CTS) increased its 2026 sales guidance to $580-$590 million from previous guidance of $565-$585 million. The company now expects adjusted diluted EPS in a range of $2.78-$2.88 from a range of $2.55-$2.70.

Third quarter net income was $17.8 million compared to $13.7 million, in the third quarter of 2025. Diluted EPS was $0.61, up from $0.46 in the third quarter of 2025. Adjusted diluted EPS was $0.77, up from $0.60 in the third quarter of 2025. Sales were $149.6 million in the third quarter of 2026, up 5% year-over-year.

In pre-market trading on NYSE, CTS shares are up 3.93 percent to $56.05.

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