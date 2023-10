CTS erhöht nach starkem 3Q die Prognose für das Gesamtjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim hat dank des Segments Ticketing ein starkes Drittquartal verzeichnet und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an. In den ersten neun Monaten stieg allein das Internet-Ticket-Volumen um 35 Prozent. Zu dieser Entwicklung trugen Deutschland mit einem Wachstum von 43 Prozent und das globale Netzwerk mit einem Plus von 31 Prozent bei. Neben einzelnen, besonders volumenstarken Vorverkäufen, darunter unter anderem Taylor Swift und Peter Maffay, waren es laut CTS Eventim die Menge und Breite unterschiedlichster Tourneen, Konzerte und Events, die zur Verbesserung beigetragen hätten.

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet das Unternehmen für den Konzern nunmehr einen Umsatz von deutlich über 2 Milliarden Euro und ein normalisiertes EBITDA von deutlich über 400 Millionen Euro. Damit werde das operative Ergebnis für das Gesamtjahr 2023 deutlich über dem des Vorjahres liegen, das aufgrund Corona-assoziierter Nachholeffekte die Messlatte ohnehin schon hoch angelegt habe, so CTS Eventim. Zuvor hatte CTS Eventim bei Umsatz und Ergebnis einen Wert auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung will die Gesellschaft am 21. November veröffentlichen.

