12.11.2026 21:06:04

CTS Eventim 9 Months Revenue Rises 8.1%

(RTTNews) - CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (EVD.DE), a provider of ticketing services and live entertainment, reported profitable growth in the first nine months of 2026, driven by gains in both business segments. The company also reaffirmed tis its full-year outlook.

Consolidated revenue increased 8.1% to 2.322 billion euros from 2.148 billion euros in the prior-year period. Adjusted EBITDA rose 6.3% to 359.1 million euros from 337.9 million euros, while the adjusted EBITDA margin stood at 15.5%, compared with 15.7% a year earlier.

In the third quarter, revenue declined 5.3% to 809.1 million euros, while adjusted EBITDA fell 2.6% to 133.8 million euros. The adjusted EBITDA margin improved to 16.5% from 16.1%.

Ticketing revenue advanced 13.1% to 708.7 million euros in the nine-month period, with adjusted EBITDA increasing 3% to 265.5 million euros. Live Entertainment revenue grew 5.7% to 1.646 billion euros, while adjusted EBITDA climbed 17% to 93.7 million euros.

CTS EVENTIM reaffirmed its 2026 forecast and said it remains optimistic about business in the remaining months of the year.

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