CTS Eventim-Aktie dennoch schwach: Ticketing-Software für Olympia 2024 kommt von CTS

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, liefert er gemeinsam mit France Billet SA, einem von CTS und Fnac Darty betriebenen Gemeinschaftsunternehmen, die Ticketing-Software für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Aus der Vereinbarung mit dem Organisationskomitee erwartet CTS einen Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.Die Eventim-Aktie verliert via XETRA am Freitag stellenweise 1,89 Prozent auf 67,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)