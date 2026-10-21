CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Aktivistischer Investor
|
21.10.2026 16:36:00
CTS Eventim-Aktie gefragt: Aktivistischer Investor Ananym Capital an Bord
Zuletzt ging es um 4,78 Prozent auf 64,65 Euro hoch. JPMorgan-Analystin Lara Simpson sprach von einem "willkommenen Kurstreiber" für die Aktie. Damit versuchen die CTS Eventim-Aktien auch den Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne.
Die in New York ansässige Firma Ananym Capital Management ist beim Eventveranstalter und Ticketanbieter eingestiegen. Charlie Penner, Mitbegründer und Leiter des Bereichs "Engagement" bei Ananym, sieht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere Hebel zur weiteren Wertschöpfung für den MDAX-Konzern: etwa durch neue Verträge für Veranstaltungsstätten, den Einsatz agentischer KI oder auch Aktienrückkäufe. Das Engagement von Ananym bei CTS sei "freundschaftlich", sagte er außerdem.
/ck/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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