CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Ergebnisrückgang 13.11.2026 09:53:00

CTS Eventim-Aktie höher: Schwaches Veranstaltergeschäft belastet Quartalsergebnis

CTS Eventim-Aktie höher: Schwaches Veranstaltergeschäft belastet Quartalsergebnis

CTS Eventim hat im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient.

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat im Sommer deutlich weniger Geld mit eigenen Events verdient. Im dritten Quartal fielen Umsatz und Gewinn niedriger aus als ein Jahr zuvor. "Die Entwicklung spiegelt insbesondere die zeitliche Verteilung großer Tourneen und Veranstaltungen wider", hieß es zur Erklärung. Zudem habe im Sommer 2025 eine besonders umsatzstarke internationale Tournee stattgefunden. Konzernchef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg hält dennoch an seinen Jahreszielen fest. An der Börse kamen die Neuigkeiten am Freitag nach anfänglichem Schrecken gut an.

CTS-Aktie dreht nach anfänglichen Verlusten ins Plus

Die CTS-Aktie machte im XETRA-Handel ihre vorbörslichen deutlichen Verluste wett und legte zuletzt um 2,9 Prozent auf 61,75 Euro zu. Zugleich gilt der Test der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den mittelfristigen Trend gibt, zunächst als bestanden. Der nächste Widerstand liegt an der 21-Tage-Linie, die als Signalgeber für den kurzfristigen Kursverlauf dient. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die Aktie allerdings noch immer mehr als ein Fünftel an Wert verloren. Seit Ende März bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen etwa 48 und 65 Euro.

Analysten sehen Potenzial für eine Neubewertung

Das Unternehmen habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke jedoch beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Management die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat.

Auch Felix Dennl vom Bankhaus Metzler bleibt mit Blick auf die mittelfristigen Aussichten optimistisch. Mit seiner Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Geschäftsjahr 2030 liegt er acht Prozent über dem Analystenkonsens. Neben einer möglichen Ankündigung eines Aktienrückkaufs könnte auch ein besser als erwarteter Finanzrahmen in der kommenden Woche zu einer Neubewertung der Aktie führen. Als möglichen Grund dafür nannte Dennl die Ausrichtung des Unternehmens auf eine kapitalarme Standortstrategie.

Umsatz und Gewinn gehen im dritten Quartal zurück

Im dritten Quartal sank der Umsatz um mehr als fünf Prozent auf 809 Millionen Euro, wie CTS am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um knapp drei Prozent auf knapp 134 Millionen Euro. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet. Der Überschuss ging sogar um 16 Prozent auf 50,3 Millionen Euro zurück.

Im Geschäftsfeld "Live Entertainment", das die von CTS ausgerichteten Veranstaltungen umfasst, sackte der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 586 Millionen Euro ab. Der bereinigte operative Gewinn der Sparte ging ähnlich stark auf rund 41 Millionen Euro zurück. Bei der Vermarktung von Tickets für andere Konzerte und Veranstaltungen entwickelte sich das Geschäft hingegen besser: Der Umsatz sprang um rund zwölf Prozent auf gut 235 Millionen Euro nach oben, der bereinigte operative Gewinn wuchs um gut zwei Prozent auf 93 Millionen Euro.

Jahresprognose bleibt trotz schwächerem Sommer bestehen

Im ersten Halbjahr war es für CTS insgesamt deutlich besser gelaufen. Auf die ersten neun Monate gesehen legten Umsatz und Gewinn daher zu. Auch die Sparte "Live Entertainment" warf in diesem Zeitraum deutlich mehr ab als ein Jahr zuvor.

Unternehmenschef Schulenberg bestätigte angesichts dessen seine Jahresprognose und zeigte sich mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf optimistisch. Sowohl der Umsatz als auch der bereinigte operative Gewinn (ber. Ebitda) sollen etwa auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber liegen.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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07:39 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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06.11.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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