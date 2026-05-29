CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Umsatz stärker 29.05.2026 06:07:00

CTS Eventim-Aktie: Konzern überzeugt zum Auftakt auf ganzer Linie

CTS Eventim-Aktie: Konzern überzeugt zum Auftakt auf ganzer Linie

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet.

Im ersten Quartal sei der Umsatz um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro gestiegen, teilte CTS Eventim am Donnerstag nach Börsenschluss in München mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro zu. Die Marge trat mit 19,4 Prozent nahezu auf der Stelle. Nach dem ersten Quartal sehe der Vorstand den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Die im MDAX notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als zwei Prozent zu.

Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg hatte Ende März eine verhaltene Prognose für 2026 ausgegeben, die für einen Kurseinbruch an der Börse gesorgt hatte. Für das laufende Jahr stellte der Konzern leichte Steigerungen beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn in Aussicht. Allerdings dürften dazu weltpolitische Krisen, die Konjunktur oder hohe Energiepreise die Menschen nicht von Shows, Konzerten sowie Sport- und Kulturveranstaltungen fernhalten, hieß es damals. Eine Verschlechterung der geopolitischen Sicherheitslage, Inflation und Konsumeinbrüche könnten sich negativ auf das Geschäft auswirken.

/jha/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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